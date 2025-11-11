Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), 13 Kasım Perşembe günü Bursa’da sahne alacak.

Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos salonunda saat 20.00’de başlayacak konser, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 7 Kasım’da Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında KKTC Devlet Opera ve Balesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliğinde Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma” operasını sahneleyerek turneye başlayan KKTC CSO, turnenin devamında Bursa’da, BBDSO’nun davetiyle ortak konser verecek.

Konserde, orkestrayı, şef Antonio Pirolli yönetecek ve gecenin solisti genç viyolonsel sanatçısı Ege Dikbıyık olacak.

Programda W.A. Mozart’ın “Figaro’nun Düğünü” uvertürü, D. Kabalevski’nin Viyolonsel Konçertosu No.1 ve A. Haçaturyan’ın Gayenah ve Spartacus bale süitlerinden seçmeler yer alacak.