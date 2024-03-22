Halkın Partisi (HP) Güzelyurt İlçe Başkanı Aykut Erişir, en kısa sürede Güzelyurt için imar planı yapılması çağrısında bulundu

Erişir yazılı açıklamasında, son dönemde bölgede artan arazi satışları ve çok katlı binalar için verilen izinlerden, bölgede inşaat patlaması ve nüfus yoğunluğu yaşanmasının beklendiğini, bu nedenle kanalizasyon, su temini, yol, okul, hastane ve elektrik tüketimi ile ilgili altyapı planlamasının yapılması gerektiğini kaydetti.

Erişir, geç kalmadan yasaklayıcı olmayan, gelişimin önünü açacak, Güzelyurt’un planlı gelişmesini sağlayacak bir imar planının şart olduğunu kaydetti.

Aykut Erişir, tarım arazilerinin korunacağı, kat sınırlamasının bölgeler halinde belirleneceği, Güzelyurt’un nerede ve nasıl genişleyip inşaa edileceğini, kırsal kesimin nasıl gelişip kalkınacağını belirtecek imar planı için en erken zamanda çalışma başlatılması gerektiğini ifade etti. Erişir, kısa süreli menfaatler için, planlamanın bir kenara konulmasının ülkeyi yıkıma götüreceğini ifade etti.