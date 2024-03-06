Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (HP-TCEK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla etkinlikler düzenleyecek.



Komiteden yapılan açıklamada, 7 Mart Perşembe akşamı Gönyeli Belediyesi Konferans Salonunda yapılacak olan “Şiddet VAR MI?” isimli panelle başlayacak etkinliklerin, 8 Mart günü partinin tüm ilçelerinin bölgelerindeki yaşlı bakım evlerini ziyaretleriyle devam edeceği kaydedildi.

"Şiddet VAR MI?” isimli panele konuşmacı olarak, Emete İmge (Evrensel Hasta Hakları Derneği Asbaşkanı), Faika Deniz Paşa (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Koruma Sorumlusu Asistanı), Fezel Nizam (Grön Vegan Kurucu Ortağı ve Akademisyen ), Pınar Taş (İnsan Hakları Aktivisti), Reşat Şaban (Kuir Kıbrıs Derneği Aktivisti ve Akademisyen) ve Ziliha Uluboy (Uzman Psikolog ve Psikoterapist) katılacak. Panelde toplumsal cinsiyet temelli şiddet olmak üzere, hayvanlara, mültecilere ve çevreye uygulanan şiddetin yanında sağlıkta şiddet irdelenecek.

HP-TCEK’ten yapılan açıklamada, kadınların, var olan ulusal ve uluslararası yasalara rağmen ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmaktan korunamadığı belirtildi.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan tahminlere göre, dünya çapındaki kadınların yaklaşık 3'te 1'inin (yüzde 30) yaşamları boyunca en az bir kez fiziksel ve/veya cinsel yakın partner şiddetine ya da partner dışı cinsel şiddete maruz kaldığını gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, global ölçekte demokrasilerdeki erozyonla birlikte muhafazakarlaşan yönetimlerle birlikte kadınların kazanılmış haklarında gerilemeler gözlemlendiğini; kadın ve kız çocuklarının eğitime, sağlığa, ekonomik imkanlara erişimde erkeklere göre geride kaldığı kaydedildi.

Ülkenin de dünyada seyreden muhafazakarlaşma ve demokratik değerlerin erimesinden nasibini aldığını söyleyen HP-TCEK, şiddetin her türüne maruz kalan, iş yaşamında ayrımcılığı uğrayan, eğitim ve sağlığa erişimde sıkıntı yaşayan kadın ve kız çocuklarımızın sayısı her geçen yıl artığını belirtti.

Yapılan açıklamada ayrıca “devlet yönetiminde yaşanan ciddiyetsizliklerin toplumsal cinsiyet eşitliği temelli sorunları çözmek bir yana bu alandaki mağduriyetlerin artmasına neden olduğu” savunuldu.

Açıklamada, “Sadece kadın ve kız çocukları değil, dezavantajlı gruplar, hayvanlar ve çevremiz de bu sosyal adaletsizlikten etkilenmekte ve şiddete maruz kalmaktadır. Artan cinayet, darp, ekonomik şiddet, mağdurların korunamaması ve suçluların gerektiği zaman gerektiği şekilde ceza almaması toplumda ciddi travmalara yol açarken, geri dönüşü olmayan hasarlar da yaratmaktadır. Bu noktada HP-TCEK olarak bizler sosyal, politik ve hukuk zemininde tüm düzenlemelerin yapılması için gerekli çalışmalar için mücadelemizi devam ettireceğiz.” ifadeleri yer aldı.