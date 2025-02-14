Halkın Partisi Genel Koordinatörü Devran Vudalı, sahte diploma skandalında yaşananların “olayın bir pazarlığa doğru gittiğini gösterdiğini” savunarak, peşini bırakmayacaklarını gerekli girişimleri yaparak sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

HP’den yapılan açıklamaya göre Vudalı, Ada TV’de Günaydın Ada programında gündemi değerlendirdi.

"Sahte diploma" skandalıyla ilgili soruları yanıtlayan Vudalı, "üniversitenin küçük ortağının" cezaevinde HP Genel Başkanı ile görüşmek istediğini ancak buna izin verilmediğini, zanlının da bunun üzerine talebini geri çektiğini savunarak "Biz burada bir pazarlık yapılmaya çalışıldığını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yakalananlara, gözaltına alınanlara, dava okunanlara, daha okunmayanlara bakıldığında işin içinde polis müdürü, milletvekilini siyasiler, eski bir bakanın olduğunun görüldüğünü söyleyen Vudalı, “Hepsinin adı karışmış. Burada bir çete var. Toplum da bu konuda kime güveneceğini bilmiyor. Biz bu konunun peşini bırakmıyoruz, gerekli girişimleri yapıyoruz aldığımız sonuçları da toplumumuzla paylaşarak bilgilendirmede bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Bu tarz olaylarda kurunun yanında yaşın da yandığını belirten Vudalı, eczacılarla ilgili yaşananlarda da bunun olduğunu, insanlar aklandığı halde ortaya çıkan algının temizlenemediğini, denetim mekanizmasının çalışmadığını savundu.

-“Ekonomik sıkıntılar büyümeye devam ediyor”

Ekonomik sıkıntıların büyümeye devam ettiğini söyleyen Devran Vudalı “Ette sorun yaşandı, patateste sorun yaşandı. Fiyatları aşağıya çekmek için bunların ithaline izin verdiler ama değişen bir şey olmadı. Yine bu işten birileri nemalandı. Fiyat da ucuzlamadı” dedi.

Güney’de birçok elzem ürüne KDV sıfırlaması yapıldığını ancak KKTC’de bu uygulamanın olmadığını hatta bazı ürünlerde KDV’nin artırıldığını söyleyen Vudalı, “Asgari ücretin artırılmasıyla birşey değişmez, denetim lazım, alım gücünün yükseltilmesi lazım. Düşünün Euro yükselmesine rağmen biz hala gidip Güney’den alışveriş yapıyorsak ucuz diye bunu sorgulamak lazım” şeklinde konuştu.

-“İyi bir muhalefet için Mecliste olmaya gerek olmadığını gösterdik”

Meclis'te olmadan da bu sorunların üzerine gidilebileceğini gösterdiklerini söyleyen Vudalı, iyi bir muhalefet yapmak için Meclis’te olmaya gerek olmadığını, sorunların, rüşvet olayların, yolsuzlukların üzerine gittiklerini belirtti.

Vudalı, “Meclisteki muhalefetten daha iyi bir muhalefet yaptığımız ortada. Biz kuruluş amaçlarımıza göre hareket ediyoruz, bundan da vazgeçmeyeceğiz. Memleketimiz için mücadeleye devam ediyoruz.” dedi.

-“Kamuyla özel sektör çalışanı arasındaki kavgayı artırdılar”

Ülkede yoksulluğun git gide arttığını söyleyen Vudalı “Kamu çalışanlarıyla özel arasındaki makası kapatacaklarını söylerken daha da açtılar. Kamuya hayat pahalılığı verilirken özele 4 puan altında artış verildi. Ülkede yoksulluk git gide artıyor” dedi.

Asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gerektiğini belirten Vudalı, KKTC vatandaşlarına ek katkı verilmesinin sorunu çözmeyeceğini daha büyük sorunlar yaratacağını savundu.

Programın sonunda son dönemde artan trafik kazalarına da değinen Devran Vudalı, yetkililerin birbirini suçladığını, önlem almak yerine kendilerini aklamaya çalıştıklarını ileri sürdü.