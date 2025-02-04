Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Birliği’nin (AB) jeostratejik rolünü ve özerkliğini güçlendirmek istiyorsa, savunma alanında daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre, AB üyesi 27 ülkenin liderlerinin gayriresmi toplantısı için Brüksel’de bulunan Hristodulidis, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, her ne kadar savunma ülkelerin sorumluluğunda olsa da, ortak bir Avrupa menfaati bulunduğunu ve gelecekte atılacak adımların zemininin bugün hazırlanabileceğini kaydetti.

Habere göre Hristodulidis, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu 19 AB ülkesinin ortak mektubundan da bahsederek, Avrupa Yatırım Bankası’ndan savunma alanındaki yatırımlarını artırmasının ve AB üyelerinin de değerlendirdiği Güney Kıbrıs’taki savunma altyapılarının güçlendirilmesinin talep edildiğini belirtti.