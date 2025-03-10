 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek olan çoklu konferansta “somut öneriler sunacağını” yineledi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada, Cenevre’de 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek çoklu konferansta “somut öneriler sunacağını” söylediğini yazdılar.

Hristodulidis’in gayriresmi konferans için Guterres’ten davet mektubu aldığı belirtildi Hristodulidis’in gayriresmi konferans için Guterres’ten davet mektubu aldığı belirtildi

Habere göre Hristodulidis dünkü açıklamasında; “Cenevre’ye belirli bir plan, müzakere masasına sunulacak somut önerilerle gidiyoruz.” şeklinde konuştu.

“İkili temasların ve özellikle BM Genel Sekreteri'yle gerçekleştirilecek ikili temasların belirleyici özellikte olacağını” öne süren Hristodulidis: “Önümüzde iki seçenek var; ya sürekli Türk uzlaşmazlığından bahsedeceğiz ya da işgalin sona ermesi ve vatanımızın yeniden birleşmesi için mümkün olan her şeyi yapacağız.” şeklinde konuştu.