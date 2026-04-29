Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ın imzaladığı uluslararası anlaşmalar konusunda Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a yanıt verdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Cumhuriyeti Anlaşmalar İmzalamaya Devam Edecek- Uluslararası Anlaşmalar Konusunda Nikos Hristodulidis’ten Tufan Erhürman’a Keskin Yanıt” başlıklı haberinde, Rum lider Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Erhürman’a “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devlet olarak faaliyet göstermeyi bırakmayacağı ve kendisinin de uluslararası anlaşmalar imzalamayı bırakmasının söz konusu olmadığı konusunda” mesaj gönderdiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Erhürman’a “Keskin ama net bir şekilde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB ve BM üye devleti olduğunu hatırlattığını” da kaydetti.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın KKTC’de yaptığı açıklamalarda, Rum hükümetinin Kıbrıslı Türklerin rızası olmadan bölge devletleriyle askeri anlaşmalar imzaladığı konusundaki şikayetini yinelediği de aktarıldı.

Hristodulidis’in ise yaptığı açıklamada, uluslararası anlaşmalar imzalamaya devam edeceğini net olarak ortaya koyduğunu belirten gazete, Hristodulidis’in sözlerinin devamında müzakerelere; bir yandan Kıbrıs Rum kesiminin lideri, diğer yandan da özellikle garantilerle ilgili konularda “Kıbrıs Cumhuriyeti başkanı” olarak iki farklı sıfatla katıldığına işaret ettiğini iletti.

Bunun da ötesinde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” AB ve BM üye devleti olduğunu ve anlaşmalar imzalamayı sürdüreceğini yineleyen Hristodulidis, bu anlaşmaların “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” uluslararası statüsünü vurguladığını aynı zamanda karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine katkıda bulunduğunu öne sürdü.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın son günlerde, temmuz ayından itibaren BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni çabasının başlayacağını yinelediğini de yazan gazete, Hristodulidis’in ise açıklamasında Genel Sekreteri'nin Türkiye’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin akabinde ve mart ayında BM Genel Sekreteriyle Brüksel'de yaptıkları görüşmeden hemen sonra bu girişimin zaten başladığını söylediğini iletti.

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erhürman’dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmeden önce bunu dile getirdiğini de ileri sürdü.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununun özüyle ilgili çalışmaya başladığını ve Rum kesiminin buna derhal karşılık vermeye hazır olduğunu da öne süren Hristodulidis, süreci Güney Kıbrıs’taki seçimler ve AB Konseyi dönem başkanlığıyla ilişkilendiren açıklamaları duyduğunu, ancak bunlar arasında kesinlikle hiçbir ilişki bulunmadığını vurguladı.

Hristodulidis BM Genel Sekreteri'nin kendilerini önümüzdeki hafta dahi davet etmesi ve inisiyatifinin olgun bir aşamaya geldiğine karar vermesi halinde, kendilerinin buna karşılık vermeye hazır olduğunu ileri sürdü.

Haberde, her şeyin Kıbrıs sorunundaki hareketliliğin temmuz ayından itibaren gerçekleşeceğini gösterdiği de kaydedilirken, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in söylediklerine dayanarak Türk tarafının, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’e de ilettiği ve Güney Kıbrıs’ın AB konseyi başkanlığı ile milletvekilliği seçimlerinin süreçte engel teşkil ettiğine dair tezini teyit etmeye çalıştığını iddia etti.

Gazete, Hristodulidis’e dayanarak, tüm bunların Türk tarafının zaman kazanma taktiğinin bir parçası olduğu iddiasında da bulundu.

Haravgi gazetesi ise, “Başkan Hristodulidis BM Genel Sekreteri'nin İnisiyatifine Karşılık Vermeye Hazır” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili inisiyatifinin başladığını ve Guterres’in Kıbrıs sorununun özü üstünde çalıştığını söylediğini iletti.

Haberinde, Hristodulidis’in dün Rum İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu’nun (OEV) yıllık genel kurul toplantısına gelişinde yaptığı açıklamaya yer veren gazete, Hristodulidis’in yaptığı açıklamada BM örgütünün inisiyatifinin yalnızca bir niyetten ibaret olmadığını ve sorunun temel yönleri üzerinde önemli çalışmaların zaten hayata geçirildiğini savunduğunu aktardı.

Gazeteye göre, bu sürecin gerek Türk liderliği gerek de Avrupa kurumları çerçevesinde yapılan kritik temasların ardından yoluna konduğunu öne süren Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Erdoğan'la görüşmesinin yanı sıra kendisinin de mart ayında Brüksel’de BM Genel Sekreteriyle yaptığı görüşmeye atıfta bulundu.

Alithia ise manşetten ve iç sayfadan yer verdiği “Sebepsiz Yere Suçlama Oyunu” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorununun Guterres’in girişimi aşamasına girdiğini; Rum Yönetimi başkanlığının ise sorumlulukla ilgili hikayeler anlattığını yazdı.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili temmuz ayına yönelik hali hazırda bir süreç başlattığını yazan gazete, buna hazır olduğunu ifade eden Rum kesiminin ise şimdiden sorumluluğu Türk tarafına attığını iddia etti.

Holguin’in Kıbrıs sorunuyla ilgili yazdığı makalelere atıfta bulunan ve Holguin karşısındaki tutumuyla ilgili çelişkinin başkanlığı zor durumda bıraktığını kaydeden gazete, Kıbrıs sorununun özlü müzakere yerine yeniden iletişim yönetimi alanına dönüşme riski taşıdığını iddialarına ekledi.