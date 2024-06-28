“Aşşa’lı (Paşaköy) kahramanlar” için dikilen anıta 15 Temmuz 1974’te III. Makarios’ya yönelik darbede, darbeciler arasında yer alan ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na saldırı sırasında direnişçiler tarafından öldürülen bir kişinin isminin de yazılmasından rahatsız olan “Aşşa” (Paşaköy) kökenliler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e, anıtın açılışına katılmama çağrısı yaptı.

Haravgi’nin haberine göre, yayımladıkları açıklama ile Hristodulidis’e, meseleye etkin şekilde müdahale etme, anıtın açılışına katılmama çağrısı yapan Paşaköy kökenliler “(Hrisgtodulidis) açılışa katılırsa bu, (anıtı diken) muhtarın tarihi tahrif etme ve zalim ile mazlumu bir tutma faaliyetleriyle örtüşmüş olacağı” uyarısında bulundu.

Açıklamada, Barış Harekatı'nı gündeme getiren şeyin Makarios’a yönelik darbe olduğu hatırlatılarak “Cumhuriyet’in değerlerinin savunulması, 1974’teki gerçek olayların örtülmesine müsaade edilmemesi, gerçekten kendini vatan ve demokrasi için feda edenleri onurlandırarak yeni nesle doğrunun öğretilmesi gerektiği” vurgusu yapıldı.