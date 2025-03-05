Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de genişletilmiş formatta gerçekleştirilecek gayriresmi beşli toplantıyla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten davet mektubu aldığı haber verildi.

Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Guterres’ten, kendisini Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek gayriresmi toplantıya davet eden mektubu dün aldığını yazan Haravgi gazetesi, BM Genel Sekreteri Guterres’in mektupta görüşmenin amacının Kıbrıs sorununda ilerleme yaşanmasıyla ilgili esaslı bir görüş alışverişinde bulunulması olduğunu belirttiğini iletti.

Gayriresmi görüşmenin 17 Mart akşamı, bir akşam yemeğiyle başlayacağını ve bunu 18 Mart sabahı ikili temasların izleyeceğini yazan gazete, bunun ardından “Palais des Nations” isimli BM binasında tarafların katılımıyla bir toplantı yapılacağını bildirdi.

Haberde görüşmenin detaylı programının daha sonra açıklanacağı da belirtildi.

Guterres’in BM’nin ilerlemeye dair ortak bir çerçeve arayışıyla ilgili istikrarlı taahhüdünü yinelediği, aynı zamanda gelecekle ilgili olumlu bir dinamiğe ilişkin umut ifade ettiği de kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi ise “BM Genel Sekreteri Özlü Bir Tartışma İstiyor” başlıklı haberinde 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de genişletilmiş formatta gerçekleştirilecek gayriresmi toplantının amacının Kıbrıs sorununun nasıl ilerleyeceğine dair özlü bir tartışılma yapılması olduğunu yazdı.

“Elde ettiği bilgilere dayanarak” Cenevre’deki gayriresmi konferansın BM Genel Sekreteri Guterres’in 17 Mart akşamı vereceği akşam yemeğiyle başlayacağını yazan gazete, 18 Mart’ta ise BM Genel Sekreteri, iki lider ve üç garantör gücün temsilcileri arasında ikili görüşmelerin yapılacağını kaydetti.

Gazete “elde ettiği bilgilere dayanarak” bunun ardından ise tüm taraflar arasında ortak bir görüşme yapılmasının beklendiğini iletti.

Gazeteye göre Guterres BM’nin, Kıbrıs sorunundaki çabanın ilerlemesi için ortak kabul edilebilir bir yol bulunması amacıyla iki liderin desteklenmesine dair taahhüdünü yinelediğini de belirtti.

Guterres söz konusu görüşmenin, gelecekle ilgili olumlu bir dinamiğin yaratılması ve diyaloğun yeniden başlaması çabasına hizmet etmesini umduğunu da dile getirdi.

-Üç aşamalı görüşme

Cenevre’deki gayriresmi konferans çerçevesinde üç aşamalı görüşmeler yapılacağını ve Hristodulidis’in bu hususta bilgilendirildiğini kaydeden gazete, ilk aşamada BM Genel Sekreteri Guterres’in 17 Mart akşamı bir akşam yemeği düzenleyeceğini ve buna iki lider ile garantör güçlerin temsilcileri olmak üzere tüm tarafların katılacağını belirti.

İkinci aşamada Guterres’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve garantörlerin temsilcileriyle ayrı ayrı ikili görüşmelerde bulunacağını yazan gazete, üçüncü aşamada ise BM Genel Sekreteri'nin başkanlığında 5+1 formatında ortak görüşme yapılacağını ekledi.

Politis gazetesi ise “İki Hedefle Cenevre’de” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorunundaki müdahil tarafların gerçek niyetlerinin ortaya çıkacağı zamanla ilgili çerçevenin daraldığını, çünkü Cenevre’deki gayriresmi konferansın yapılacağı 17-18 Mart tarihinin Kıbrıs sorununun yönlendirileceği gidişatın ortaya çıkacağı birinci sınıf bir fırsat olacağı yorumunda bulundu.

- Hristodulidis’e toplantıda kimler eşlik edecek?

Rum siyasi parti başkanlarının da Cenevre’deki gayriresmi konferansta Hristodulidis’e eşlik etmeye davet edildiğini yazan gazete, bir önceki toplantıda Ulusal Konsey üyeleri önünde söylenenlere dayanarak Hristodulidis’e eşlik etmesi beklenen Kıbrıs grubunda müzakereci Menelaos Menelau haricinde Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Başsavcı Yorgos Savvidis ve Savvidis’e destek veren üç hukuk dairesi üyesinin de yer aldığını belirtti.

Üç hukuk dairesi üyesinin Ahilleas Emiliandis ile Levon Arakelian isimli iki hukukçu ile siyaset bilimci Vasilis Protopapas oldukları belirtildi.

-Letimbiotis’ten açıklamalar

Habere göre dün “Politis” radyosuna konuşan Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise açıklamasında başlıca hedefin müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu söyledi.

Letimbiotis, karşılaşacakları zorlukların farkında olduklarını, karşı tarafın her gün yaptığı açıklamaları duyduklarını ve olumlu bir mesaj almadıklarını bununla birlikte kamuoyunda yapılan açıklamalarla olumlu bir sonuca ulaşamayacaklarının farkında olduklarını ifade etti.

Letimbiotis dolayısıyla Rum kesimi açısından ulaşılabilir hedefin beş taraflı görüşmenin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik bir sıçrama tahtası, başlangıç noktası teşkil etmesi olduğunu ifade etti.

Letimbiotis açıklamasında, bir hareketlilik meydana geldiğini ve bunun yalnızca muhafaza edilmesini değil, güçlendirilmesini istediklerini de söyledi.

Bir soruya karşılık tezlerinin net olduğunu ve uluslararası toplumun da bunun farkında olduğunu dile getiren Letimbiotis, BM’nin üzerinde mutabık kalınan çerçevesi dışında herhangi bir tartışma olamayacağını sözlerine ekledi.