Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugünkü toplantısında, “Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, saat 11.30’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite ilk olarak, “Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesine başladı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek. Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık ve Sağlık Bkanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.



Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi daha sonra, “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı ve genel görüşmesine başladı. Komite, bahse konu Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarına da bir sonraki toplantısında devam edecek. Komite toplantısına davetli olarak Polis Genel Müdürlüğü ve Hukuk Dairesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars katıldı.