Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün saat 11.00’de toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, komite, gündeminde bulunan “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesine devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi, Şirketler Mukayyitliği, Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite toplantısında İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da hazır bulundu.

Komite toplantısına UBP Milletvekili Yasemin Öztürk Başkan, CTP Milletvekili Ongun Talat Başkan Vekili, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner de katıldı.