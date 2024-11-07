Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğinde düzenlenen “Hukukî Boyutlarıyla Uluslararası Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu” başladı.

İki gün sürecek sempozyumun açılışı Gazimağusa Maraş’taki Bilal Ağa Kültür Merkezi’nde yapıldı. Sempozyumun ikinci günü yarın Lefkoşa’da Bedesten’de yer alacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan açılış programında, ardından konuşmalar yapıldı. Sempozyuma katkı koyan kurum ve kuruluşlara plaket takdim edilmesinin sonrasında ise resepsiyona geçildi. Resepsiyonun ardından ilk günkü oturumlar yapıldı.

Sempozyumda, Evkaf İdaresi, Maraş’ta yer alan evkaf mallarının Rumlar tarafından el değiştirmesi ile ilgili sergi de hazırladı.

Sempozyumun açılışına, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, UBP Milletvekili Sunat Atun, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Bayırkan, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer, TİKA Kuzey Kıbrıs Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, ASBÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve diğer bazı yetkililer katıldı.

18 bilim insanının sunum yapacağı sempozyumda, Kıbrıs Türk Vakıfları ile ilgili meseleler, başta uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler, vakıf hukuku, İslâm hukuku ve vakıflar tarihi açısından hem hukukî hem de disiplinler arası bakış açısıyla 21’inci yüzyılın yükselen dünya değerlerine göre yeniden ele alınmaya ve yeni bilimsel veriler ortaya koyulmaya çalışılacak.

-Arpa

ASBÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa açılışta yaptığı konuşmada, “Tarihi bir gün” diyerek, üniversitenin dört yıldır KKTC’de faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı.

Her yıl bir tane uluslararası sempozyum düzenlediklerini ve pek çok meseleyi akademik olarak ele aldıklarını dile getiren Arpa, bu sempozyuma da belirledikleri konularda, alanında uzman kişileri davet ettiklerini ifade etti. 18 bilim insanının sempozyumda sunum yapacağını kaydeden Arpa, sunumların yayın olarak da hazırlanacağını söyledi.

-Tümer

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer de, “Vakıflar, bizim Kıbrıs’ta var olmamızın yegane göstergesidir” diyerek, varoluşun göstergesi olan vakıfları tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Tüm insanlığa faydalı olabilmenin önemini vurgulayan Tümer, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 453 yıldır ayakta olduğunu kaydetti. Kıbrıs’ta kurulan ilk Vakıfları sıralayan Tümer, iki binin üzerinde Vakfın bugüne kadar geldiğine dikkat çekti.

Vakıflarla ilgili “kafada soru işaretleri kalmaması” motivasyonuyla sempozyumu düzenlediklerini dile getiren Tümer, “Sempozyumla oluşacak kitapçığın literatürde dünyada yerimizi daha da perçinleyeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

-Küçükçavuş

TİKA Kuzey Kıbrıs Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş ise, TİKA Başkanlığı’nın dünyanın dört bir yanında bilimsel iş birliğine, akademi dünyasına destek olmaya gayret eden bir kurum olduğunu belirtti.

Bu sempozyuma paydaş olmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Küçükçavuş, dünyanın dört bir yanında bilimsel programlara destek olduklarını söyledi.

Sempozyuma katkı koyanlara teşekkür eden Küçükçavuş, “Asıl iş bugün kıymetli bilim insanlarımıza düşüyor” diyerek, çok önemli başlıklarda sunumlar yapılacağını kaydetti.

-Arıcan

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise konuşmasına, Şair Arif Nihat Asya’nın dizeleriyle başladı ve Türk İslam medeniyetinin bir Vakıf medeniyeti olduğunu ifade etti.

Vakıf kültürünü esas alan bu önemli mirası irdeleyen kapsamlı sempozyumun, Maraş’ta yapılmasının önemine dikkat çeken Arıcan, “Burada yapılan herhalde ilk bilimsel etkinlik oluyor. Tarihi bir adım olarak görüyorum ve tarihi bir ana tanıklık ediyoruz” dedi.

Osmanlının Kıbrıs’ı fethettiği 1571’ten itibaren Kıbrıs’a yerleşen Vakıf kültürünün adanın dini, sosyal ve ekonomik yapısını köklü bir şekilde dönüştürdüğünü dile getiren Arıcan, adada kurulan ilk Vakıfların Kıbrıs’ın toplumsal yapısına hizmet etme, barış ve dayanışmayı sağlama hedeflerini taşıdığını kaydetti.

Vakıfların, Kıbrıs’ın bir Türk İslam kimliği kazanmasına büyük oranda katkı sağladığını ve ada halkının refah seviyesini yükseltmede büyük bir rol oynadığını belirten Arıcan, sempozyumda birçok önemli konunun ele alınacağını söyledi.

“Şu an içinde bulunduğumuz Kapalı Maraş toprağı bir Vakıf malıdır. Mustafa Paşa, Abdullah Paşa ve Bilal Ağa Vakıflarına aittir” diyen Arıcan, bu konuda bütün tarafların hemfikir olduğunu, çözülmesi gereken hususun bu taşınmazların daha sonra ne şekilde üçüncü şahısların tasarrufuna geçtiği ve mutasarrıfların haklarını gözeterek, bunların taraflara verilmesi olduğunu söyledi.