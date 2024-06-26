Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÜ-ÖRKON), Anayasa’ya göre “Plaja Giriş Ücreti” alınamayacağını hatırlatarak, hükümeti yurttaşların plajlara özgürce girebilmeleri için derhal gerekli önlemleri almaya davet etti.

KKTC Tüketiciler Derneği ve Tüketiciler için Kaliteli Yaşam Derneği’nin yer aldığı TÜ-ÖRKON tarafından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile bugün görüşülerek, “Anayasa ve Yasanın öngördüğü gibi plajlara girişte ücret alınmaması, plajda sunulan hizmetler ise alınırsa/alınacaksa ücreti ödenmesi ve plajda verilen hizmet ücretlerini bizzat Bakanlığın belirlemesi” uyarılarında bulunulduğu kaydedildi.

“Anayasamızın 38. maddesi ve 26/93 sayılı “Plajların Kullanım ve Denetim Yasası” “Plaja Giriş Ücreti” alınamayacağı ve plajlara yurttaşların girmesi kimse tarafından engellenemeyeceği amir hükümlerine rağmen Ombudsman raporunda da belirtildiği üzere “Belediyeler ve Kaymakamlıklar denetim görevlerini yapmamaları nedeniyle yurttaşların plajlara girmeleri engellenmektedir.” denilen açıklamada, plajlara girişte istenen “fahiş ücretleri” içeren biletleri belediyeler onayladığının ve denetim yapılmadığının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, “Anayasal ve yasal hakları unutturulmaya çalışılarak hakları gasp edilen yurttaşlarımızın Güney Kıbrıs plajlarına gitmeleri için adeta zorlanmaktadırlar. Konfederasyonumuz hükümeti yurttaşların plajlara özgürce girebilmeleri için derhal gerekli önlemleri almaya davet etmektedir.” ifadelerine yer verildi.