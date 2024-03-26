Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Hükümetin, asgari ücretin de hayat pahalılığı (HP) oranından otomatik olarak artmasını sağlayan yasal düzenlemeyi yapma sözü verdiğini belirterek, yasanın neden düzenlenmediğini sordu.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, gelecek hafta asgari ücret masasını toplayacağını açıklayan Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu’na “Asgari ücretliye otomatik HP artışı neden verilmiyor?” sorusunu yöneltti.

Meclis’te hayat pahalılığının dört ayda bir kamuda maaşlara yansıtılması karara bağlanırken asgari ücretlinin unutulduğunu kaydeden Serdaroğlu, “Çalışma Bakanı önümüzdeki hafta asgari ücret masasını toplayacağını açıklıyor. Masayı toplamak marifet değildir. Önemli olan verilen sözleri tutmaktır. Verilen söz neydi? Asgari ücretin de hayat pahalılığı oranından otomatik olarak artmasını sağlayan yasal düzenlemeyi yapacaklardı. Yasa neden düzenlenmiyor?” ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığının maaşlara yansıtılmasının bir maaş artışı olmadığını vurgulayan Serdaroğlu, hayat pahalılığın asgari ücrete de yansımasını beklediklerini vurguladı.

Serdaroğlu, “Bu denli yüksek enflasyonun baş gösterdiği bir dönemde Meclis Alt Komitesi’nde hayat pahalılığının kamuda dört ayda bir maaşlara yansıtılması karara bağlanırken, asgari ücreti kapsam dışı bıraktılar. Çalışma Bakanlığı, yılın ilk asgari ücretini belirlerken bunun için söz vermesine rağmen asgari ücreti de içine alacak gerekli yasal düzenleme yapılmamıştır. Bu yapılan yanlıştır, ayrımcılıktır, asla kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.