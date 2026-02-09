Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Ektam Kıbrıs LTD’de çalışan işçilerin“ en temel sosyal haklarını alamadıkları” gerekçesiyle sendikal örgütlenmeye gitmeleri üzerine işten çıkarıldıklarını savunarak, bunu “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını Ektam Kıbrıs LTD’de yaşananları incelemek üzere müfettiş görevlendirmeye çağırarak, “bu açık hak ihlali karşısında sessiz kalınmasını” kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, işçilerden aldıkları bilgilere göre, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu'na (Dev-İş) bağlı Emek-İş Sendikası’na üye işçilerin sendikalaşma sürecinin başından itibaren baskı ve tehditlerle engellenmeye çalışıldığını, anayasal haklarını kullanmak isteyen emekçilerin “hukuksuz biçimde kapı önüne konulduğunu” ileri sürdü.

Söz konusu uygulamalar karşısında işçilerin başlattığı grevi Hür-İş olarak “selamladıklarını” ve emekçilerin yanında olduklarını kaydeden Serdaroğlu, sendikalaşmanın anayasal hak olduğu vurguladı. Serdaroğlu, “Emekçinin alın terini gasp etmenize, korku ve tehditle işçi susturmanıza izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Grevin başlamasından yalnızca birkaç saat sonra işverenin WhatsApp uygulaması mesajlarıyla “toplu işten durdurma” duyurusu yaptığını öne süren Serdaroğlu, bunun “hukuksuzluğun ve panik halinin” göstergesi olduğunu belirtti.

“Bu ülkede ürettikleri ürünler farklı yöntemlerle boykot edilirse ne yapacaklardır?” diye soran Serdaroğlu, bunun açık bir uyarı olduğunu söyledi; halkın “emekçi düşmanı tutumun bedelinin halkın ödeteceğini” ifade etti.

Serdaroğlu, “Bu mücadele yalnızca Ektam işçilerinin değil, tüm emekçilerin mücadelesidir. Sonunda emek ve örgütlü mücadele mutlaka kazanacaktır.” dedi.