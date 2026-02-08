Kıbrıs Türk Hekimler Birliği (Tıp-İş), hekimlerin ve sağlık sisteminin sorunlarının çözümüne yönelik somut bir adımı atılmadığı gerekçesiyle yarın bir günlük grev yapacağını açıkladı.

Grev süresince, sendikanın örgütlü bulunduğu kamu sağlık birimlerinde, acil servisler, yoğun bakım üniteleri, yatan hasta hizmetleri, hemodiyaliz ve kemoterapi hizmetleri hariç tüm sağlık hizmetleri durdurulacak.

Tıp-İş, saat 10.00’da, Mağusa Devlet Hastanesi’nde grev süreci ve güncel gelişmelere ilişkin bir basın açıklaması yapacak.

Cuma günü greve giden Tıp- İş, Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir uzlaşma iradesi ortaya konmadığı ve sorunlara yönelik somut bir çözüm adımı atılmadığı gerekçesiyle grevi yarın sürdürme yönünde karar aldığını açıkladı.