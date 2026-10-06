Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve Bakanlar Kurulu tarafından 2021 yılında, Organize Sanayi Bölgesi yasası gereği düzeni ve temizliği için Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) devredilen 3 tane park yeri ile ilgili yetki belediyeden Ekonomi Bakanlığı’na devredildi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası gelişmeyi “kişiye özel hamle” olarak niteliyor.

Konuyla ilgili Oda Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, LTB’nin açtığı dava Yüksek Mahkemede neticelenmek üzereyken geldiğini iddia ettiği Bakanlar Kurulu hamlesini “peşkeş” olarak niteledi.

Hürrem Tulga, bölgede bir parselin park yeri için imara açıldığını, büfe izni verildiğini, kaldırımların işgal edildiğini, hatta bakkal olarak dahi hizmet verilmeye çalışıldığını, devasa bir yapının ortaya çıktığını, park arazisinin işgal edildiğini anlattı.

"YETKİ BELEDİYEDEN ALINDI..."

Denetimin belediyede olduğunu hatırlatarak belediyeye baskı yaptıklarını, bu ara dönemde mühürleme işleminin de gerçekleştiğini belirten Tulga, belediyenin dava açtığını, davanın kazanıldığını ancak karşı tarafın Yüksek Mahkeme’ye başvurduğunu, bu başvuru neticesi de yaklaşık bir yıldır devam eden sonucun çıkmak üzere olduğu bir dönemde, geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu kararı ile yetkinin belediyeden alınarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na devredildiğini söyledi.

Hürrem Tulga “şahsa devredilmek üzere bütün arazi ve yetki belediyeden bakanlığa verilmişti. Kamu arazisi, kişiye özel bir hamle ile veriliyor. Bu kabul edilemez” dedi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın konuyla ilgili görüşmek üzere Ekonomi Bakanlığı’ndan randevu istediğini öğrenildi.