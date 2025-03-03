Kıbrıslı Türklerin radyo ve televizyon yayıncılığındaki öncü isimlerinden Hüseyin Kanatlı, ölümünün beşinci yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda uzun yıllar görev yapan Kanatlı, Kıbrıslı Türklerin ilk radyo sunucusu olarak hafızalarda yer edinmişti.

1931 yılında Baf’ta dünyaya gelen Hüseyin Kanatlı, küçük yaşlardan itibaren edebiyat ve müziğe olan tutkusunu, radyo ve televizyon yayıncılığına dönüştürmüştü. Yıllarca süren kariyerinde, özellikle “Plak Yarışı”, “Merhaba Dostlar” ve “Askerin Saati” gibi programlarla toplumsal bellekte unutulmaz bir iz bırakmıştı.

Hüseyin Kanatlı, yaptığı yayınlarla, tüm adanın radyo ve televizyon yayıncılığında önemli yer edinmesini sağlamıştı. Kendine özgü sunum tarzı ve derin kültürel birikimiyle, geniş bir dinleyici kitlesi tarafından sevilen ve saygı duyulan bir figür haline gelmişti.

Hüseyin Kanatlı’nın kabri başında yapılan anma törenine ailesi, yakın dostları ve birçok eski meslektaşı da katıldı. Törene katılanlar, Kanatlı’nın mirasını yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Törende konuşan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Hüseyin Kanatlı’nın sesiyle Kıbrıs Türkünün isteklerini dünyaya duyuran bir kişi olduğuna dikkat çekti

BİRİNCİ: ÇOK BÜYÜK BİR DEĞERDİ

Birinci Global Yönetim Kurulu Başkanı ve Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, efsanelerin ölmediğini, Hüseyin Kanatlı’nın bir efsane olduğunu ve sonsuza kadar kalplerinde yaşayacağını söyledi.

Hüseyin Kanatlı’nın kızları da anma töreninde konuşarak, Kanatlı’nın kızları olmaktan her zaman gurur duyduklarını söyledi.