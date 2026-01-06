Güney Koreli otomotiv firması Hyundai, 2028'den itibaren fabrikalarında insansı robotları kullanıma sokacağını açıkladı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Güney Koreli firma, Boston Dynamics tarafından geliştirilen insansı robot Atlas'ı dün Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sergiledi.

Hyundai, 4 Eylül 2025'te polisin 'yasadışı göçmen' baskınıyla ve 475 işçinin gözaltına alınmasıyla gündeme gelen Georgia eyaletindeki bir fabrika da dahil olmak üzere insansı robot sistemine geçmeyi planladığını duyurdu.

Bu kapsamda insansı robot Atlas'ın Hyundai'nin küresel üretim ağına entegre edilmesi hedefleniyor.

Operasyonlarında insansı robotlar kullanacaklarını söyleyen diğer firmalar arasında Amazon, Tesla ve Çinli otomobil üretim devi BYD de yer alıyor.

Hyundai, Atlas robotlarının fabrikalarda kademeli olarak daha fazla görev üstleneceğini söyledi. Firma, robot köpek Spot ile ünlü teknoloji şirketi Boston Dynamics'in çoğunluk hissesine sahip.

Genel endüstriyel kullanım için tasarlanan Atlas, insanlarla birlikte çalışacak ve makineleri otonom olarak yönetecek şekilde geliştiriliyor.

Hyundai, robotların fabrikadaki işçiler üzerindeki fiziksel baskıyı azaltmaya yardımcı olacağını, potansiyel olarak tehlikeli görevlerin üstesinden geleceğini ve teknolojinin daha geniş kullanımının önünü açacağını söyledi.