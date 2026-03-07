İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” suçlamasıyla açılan dava pazartesi günü başlayacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 407 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti tarafından Silivri'deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları binasında 9 Mart'ta başlanacak yargılamada, nisan sonuna kadar pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftanın 4 günü duruşma görülmesi planlanıyor.

-Önce kimlik tespitleri yapılacak, sonra iddianame özeti okunacak

Duruşmada, öncelikle sanıkların kimlik tespitlerinin yapılması ve suçlamaları içeren iddianame özetinin okunması, ardından savunmaların alınması bekleniyor.

Belirlenen günlerde saat 10.00 itibarıyla başlaması planlanan duruşmaya girecek sanık, tanık, müşteki, avukat, basın mensubu ve izleyicilere görevlilerce giriş kartı verilecek. Salona sanıklar, avukatlar ve müştekiler alındıktan sonra basın mensupları ve izleyiciler girebilecek.

Mahkeme heyeti, duruşma öncesi gerekli hazırlıkların tamamlanması için 4 Mart'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Silivri İlçe Jandarma Komutanlığına yazılar göndermişti.

- Suçlamalar neler?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı ihbar eden, Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı ise suçtan zarar gören sıfatıyla yer alıyor.

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 105'i tutuklu 407 sanık yargılanacak. İddianamede Ekrem İmamoğlu "örgütün kurucusu ve lideri" olarak nitelendiriliyor. İmamoğlu'nun 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.