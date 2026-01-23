İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, temaslarda bulunmak üzere gittiği İslamabad’da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti büyükelçiliklerini ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti İslamabad Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve kamu yönetimi alanındaki konular, sorunlarla iş birliği imkânları ele alındı. Taraflar, dostane ilişkilerin her alanda güçlenerek sürdürülmesi yönündeki ortak iradeyi vurguladı.

İçişleri Bakanı Oğuz’un bir diğer durağı ise KKTC İslamabad Büyükelçiliği oldu. Bakan Oğuz, yeni hizmet binasına taşınan büyükelçiliği ziyaret ederek, KKTC İslamabad Büyükelçisi Buket Kop’a “hayırlı olsun” dileklerini iletti.

Yeni büyükelçilik binasında gerçekleşen görüşmede, KKTC’nin Pakistan nezdindeki temsili, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve gelecekte atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi.

Bakan Oğuz, KKTC’nin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmaya yönelik diplomatik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Görüşmelerin ardından yapılan değerlendirmelerde, hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Pakistan nezdinde yürütülen temasların, KKTC’nin dış ilişkilerini ve kurumsal iş birliğini güçlendirmeye katkı sağladığı ifade edildi.

Bakan Oğuz, karşılıklı anlayış ve diyalog zemininde ilişkilerin daha da derinleştirilmesi temennisinde bulundu.