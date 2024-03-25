İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir programda yer alan yurtdışında doğan KKTC vatandaşları ile ilgili iddialar konusunda polis soruşturması ve idari inceleme başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, iddialarla ilgili yasal olmayan bir düzenlemeye rastlanmadığı da belirtildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kısa süre önce sosyal medya üzerinden yayınlanan bir programda ortaya çıkan ve kamuoyunda tartışılan konular hakkında, İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli idari soruşturma aynı gün başlatılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda adı geçen kişilerden T.Ü’nün 7/03/2024 tarihinde çocuklarının doğum kaydı işlemleri için Mersin Başkonsolosluğuna yapmış olduğu başvuru esnasında şahsın yurttaşlık belgesinin görülmemesi üzerine Başkonsolosluğun Bakanlığa yazdığı yazıda görülmeyen evrakın eski kayıtlardan kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. Programda adı geçen KKTC vatandaşının aile dosyasında yurttaşlık belgesinin orijinali mevcut olup, Bakanlığın muhaceret sisteminde görülmektedir.

Nüfus Kayıt Dairesi ve Muhaceret Dairesi konsolosluk işleri birimimiz bu gibi eski kayıtlarda gerekli kontrolleri orijinal dosya üzerinden yapmaktadır. Aile dosyası incelenen söz konusu kişilerden T.Ü’nün 1978 tarihinde vatandaşlığa kabul edildiği ve yurttaşlık belgesi verildiği görülmüştür. Bu nedenle KKTC kimliğine sahip olan KKTC yurttaşı T.Ü.’nün, çocuklarının doğumdan kazanılan yurttaşlık hakkına istinaden çocukları için yurttaşlık başvurusu yapması ile gerekli yasal prosedür izlenerek işlemler sürdürülmüştür.

Yine aynı program içerisinde sorgulanan konulardan biri olan, T.Ü’nün vefat eden babası K.Ü’nün 21.11.1978 tarihinde yurttaşlığa kabul edildiği, yurttaşlık belgesi üzerinde ise kişinin ölümünden sonra düzenleme yapıldığı iddia edilmektedir.

Bu konuda yapılan incelemeler neticesinde 2021 yılında vefat eden K.Ü’nün henüz hayattayken doğum tarihinin sadece yıl olarak yazılmış olması ve bu eksik bilginin T.C.’deki vukuatlı nüfus kayıtlarına uygun şekilde açık tarih olarak yazılması talebinin bulunduğu dilekçe görülmüştür. Bu nedenle sistemde sadece T.C.’deki doğum tarihinin ay, gün ve yıl olarak düzenlenmesi olmuştur ki, bu da standart olarak sistem yenilenirken yapılan yasal ve gerekli bir uygulamadır. Bunun dışında söz konusu kişinin eski dosyalarında bugüne kadar yapılan incelemelerde yasal olmayan bir düzenlemeye rastlanmamıştır.

İçişleri Bakanlığı olarak programda iddia edilen konulara yönelik, KKTC vatandaşı olan kişilerin yasal hakları ve özel bilgilerine saygı gözetilmek suretiyle, Polis Genel Müdürlüğümüzden soruşturma yapılması talep edilmiş, ayrıca söz konusu iddialar hakkında detaylı idari inceleme de başlatılmıştır.”