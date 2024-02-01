Türkiye’nin önde gelen dijital yayın grubu ICT Media, önemli bir konferansa imza atıyor.

“Dijital Çağda Kişisel Veri Güvenliği” konferansı yarın Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Teknolojileri Kurumu’nda gerçekleşecek.

ICT Yayın Grubu Murat Pehlivan, konferansla ilgili yaptığı açıklamada, dijital çağı yaşadığımız bugünlerde, kişisel veri güvenliği ve kullanımının önemine değindi.

Veri odaklı çalışmayla beraber tüm süreçlerde olduğu gibi denetim süreçlerinde de teknoloji odaklı büyük değişimler yaşanmakta olduğuna vurgu yapan Pehlivan, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Genel Veri Koruma Tüzüğü uygulamaları için KKTC Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kurumunun kurulduğunu anımsattı.

ülkemizde faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenecek olan “Dijital Çağda Kişisel Veri Güvenliği” konferansı, yarın sabah saat 09:00’da başlayacak. Konferansın açılışında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve kurum kuruluş temsilcileri birer konuşma gerçekleştirecek.