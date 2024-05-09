Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

Meclis'tan yapılan açıklamaya göre, komite gündeminde bulunan “Tasdik Memurları Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği’nden yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Başkanlığında, bugün saat 09.30’da toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili Filiz Besim Komite üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ziya Öztürkler ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı.