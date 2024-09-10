Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, komite, gündeminde bulunan “Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite, gündeminde yer aldığı üzere “Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesine devam etti. Komite, bahse konu yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda sürdürecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, TIP-İŞ, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Tıp Labaratuvar Uzmanlar Derneği’nden yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Ziya Öztürkler ve Ahmet Savaşan katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Ceyhun Birinci ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.