



Yalnızca bölge esnafını değil son dönemde gençleri ve kadınları da düşünerek projeler geliştiren İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, bu projelerini hayata geçirmek adına iş birliklerine önem veriyor. İEZB ‘Teknoloji Atölyesi’ ve ‘Teknoloji ve Bilgi Köprüsü Projesi’ni hayata geçirmek adına BEMSA Kültür, Sanat ve Spor Derneği Etkinlik Merkezi ile iş birliğine gitti. İmzalanan protokole göre Yenierenköy-Dipkarpaz bölgelerinde önemli projeler hayata geçecek. İEZB-MEM Teknoloji Atölyesinin başarıyla yürüttüğü Robotik Kodlama kursları da Yenierenköy’e de taşınacak.

İEZB-MEM, BEMSA İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği bölgesel iş birliklerini genişletmeye devam ediyor. Birlik, BEMSA Kültür, Sanat ve Spor Derneği Etkinlik Merkezi ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokole İEZB Başkanı Serkan Kırmızı ile BEMSA Başkanı Canan Mimar imza attı.

Protokole göre Teknoloji Atölyesi ve Teknoloji ve Bilgi Köprüsü Projesi kurulacak. Robotik Kodlama, Grafik Tasarım, Sosyal Medya gibi alanlarda eğitim imkanları sağlanacak. İmzalanan iş birliği protokolünde dikkat çeken diğer noktalar ise ;

Ortak konularda eğitim imkânları ve iş fırsatları yaratılacak İEZB ve BEMSA uyguladığı yasal kural, mevzuat ve faaliyet alanlarıyla ilgili olarak üyeleri bilgilendirecek. Her iki kurumun üyelerinin kaynaşması ve ortak iş imkânları oluşturulması için çalışmalar yapılacak. Piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda kişilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi sağlanacak. Piyasanın ihtiyaç duyduğu konularda ortak eğitim faaliyetleri, seminer, panel, gezi ve sosyal etkinlikler düzenlenecek. Bilgi ve deneyim yönünden sektör ve işletmelerin paralelliği sağlanacak.

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