Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi, dijital arşiv sistemine geçti. Yeni sistem ile birlikte daireye ait dosya ve belgeler dijital ortamda güvenli bir şekilde kayıt altına alınarak vatandaşlara daha hızlı ve kolay hizmet sunulacak.

E-devletle uyumlu olarak, Milli Arşiv Müdürlüğü denetiminde başlatılan dijital arşiv sistemi ile İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait evrak dijital barkod sistemi ile kayıt altında tutularak arşivlenecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, dijital arşivleme sisteminin sağladığı hız ve kolaylık sayesinde vatandaşların talep ettikleri belge ve evraka daha kısa sürede ulaşabileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, fiziksel evrakın yıpranması veya kaybolmasının önüne geçileceği, otomasyon sistemi sayesinde işlemlerin daha hızlı tamamlanacağı ve böylece İhtiyat Sandığı Dairesi’nin hizmet kalitesinin artacağı ifade edildi.

-Gardiyanoğlu sistem ile ilgili bilgi aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ertunç Doğu ve Bilgi İşlem Sorumlusu Tolga Sakallı’dan dijital arşiv sistemine geçiş süreci hakkında bilgi aldı. Toplantıda, sistemin işleyişine dair detaylar paylaşılırken, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Darbaz ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

-Gariyanoğlu: "Bakanlığımız için bu bir ilktir. İhtiyat Sandığı Dairesi için ise bu bir devrimdir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu yaptığı konuşmada, yedi yıl önce çalışmalarına başlanan ama farklı sebeplerden dolayı hayat bulamayan dijital arşivin oluşması ile ilgili sürecin tamamlandığına işaret ederek, sistemi hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

"Bakanlığımız için bu bir ilktir. 1974 yılından beri faaliyet gösteren İhtiyat Sandığı Dairesi için ise bu bir devrimdir." şeklinde konuşan Gardiyanoğlu, "Son bir yıl içinde İhtiyat Sandığı’nda birçok şeyi başardık. TL bazında %51 büyüme, döviz bazında %22 büyüme ve yedi yıldan sonra bu dijital arşivin tamamlanması önemli başarılardır." ifadelerine yer verdi.

İhtiyat Sandığı’na yapılan her yatırımın iştirakçilere ve çalışanlara yapılan bir yatırım olduğuna dikkat çeken Gardiyanoğlu şöyle devam etti:

"Bu dijital arşivde geçmişe dönük tüm evrak da arşivlenecek, bugünden itibaren yapılacak tüm işlemler de güncel olarak kayıt altında tutulacak. İhtiyat Sandığı’na daha hızlı ve güvenilir erişim sağlanacak."

-Darbaz

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Darbaz ise, dijital arşiv projesinin yedi yıl önce başlatıldığını, gerekli yazılımlar ve cihazların alındığını ancak çeşitli sebeplerden dolayı somut adımı bugün gerçekleştirebilme şansına sahip olduklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun açılımları sayesinde e-devlete uygun bir şekilde dijital arşive geçmeyi başardıklarına dikkat çeken Darbaz, “Bugünden itibaren İhtiyat Sandığı’nın bütün evrakı hem fiziki olarak hem de dijital olarak arşivlenecek ve bunu tüm iştirakçilerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.