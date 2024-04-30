İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun, iştirakçiye verilen faiz oranını yüzde 48’e yükselttiği açıklandı. Karar, yarından itibaren uygulanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu tarafından, İhtiyat Sandığı Yasası’nın verdiği yetkiyle bankaların dairenin mevduatlarına uyguladığı mevduat faizlerinin değerlendirildiğini ve uygulanacak faiz oranlarının yeniden belirlendiğini ifade etti.

Gardiyanoğlu, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun kararı ile yüzde 41 olarak uygulanan faiz oranının, 1 Mayıs tarihinden itibaren yüzde 48 olarak uygulanmasına karar verildiğini kaydetti.

Bakan Gardiyanoğlu, “Çalışanların İhtiyat Sandığı’ndaki birikimlerine uygulanan faiz oranları, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulumuzun aldığı karar ile 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 30’dan, yüzde 38’e; 1 Mart 2024 tarihinden itibaren yüzde 41’e ve son olarak 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yüzde 41’den yüzde 48’e yükseltilmiştir. İhtiyat Sandığı’nda biriken para, şüphesiz çalışanlarımızın birikimidir ve çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruyarak onları bir nebze rahatlatmak için, Bakanlığımız üzerine düşen yükümlülükleri tüm gayretiyle ortaya koymaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.