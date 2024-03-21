Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesinin, paydaşların desteğiyle düzenleyeceği “II. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı”, 7-9 Mayıs tarihlerinde yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonunda yer alan basın toplantısı ile duyurusu yapılan fuar, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahitler Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, kooperatifler ile diğer paydaşların desteğiyle düzenlenecek.

Basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ile fuara destek veren oda, birlik ve kooperatiflerin başkanları da eşlik etti.

Çavuşoğlu, geleneksel hale getirmeye çalıştıkları fuarın, paydaşların desteğiyle mesleki eğitim ve iş gücünün karşılanması, gençlerin ilgisini artırmayı amaçladığını söyledi.

Ülke için hep birlikte hareket ettiklerini belirten Çavuşoğlu, eğitime, ülkenin iş gücünün gelişmesine destek veren oda, şirket, kooperatif ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Yerli ürünlerin, öğrencilerin ve okulların üretimlerinin yer alacağı fuarı herkesin ziyaret etmesini temenni eden Çavuşoğlu, ülkenin üretim faaliyetlerini geliştirmek ve kendi kendine yeten bir ülke haline gelmesini sağlamayı amaçladıklarını, bu çerçevede mesleki eğitime büyük önem verdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, ülkede eğitim ve özellikle iş gücü ile mesleki eğitime büyük önem verildiğini ifade ederek, bakanlık olarak Çalışma Bakanlığı ile de iş birliğinde mesleki eğitime büyük önem verdiklerini kaydetti ve verilen burslar, iş birliği ve eğitimlere işaret etti.

Meslek okullarını artırırken özel sektörün de kendilerine destek vermesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Nazım Çavuşoğlu, bu fuarın da bu birlikteliğin göstergesi olduğunu söyledi, destek veren herkese teşekkür etti.

-Fuar 7 Mayıs’ta açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi koordinasyonu ile 7-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ⅠI. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı'nda, mesleki eğitim, iş hayatı ve istihdam ilişkisinin kurulması hedefleniyor.

Lefkoşa Fuar Alanı'nda yer alacak fuarda ada genelinde bulunan 12 meslek lisesi, çıraklık eğitim merkezi, yaşam boyu eğitim merkezleri ve üniversiteler bilişim, elektrik elektronik, makine, metal, motorlu araçlar, mobilya ve iç mekan tasarımı, inşaat, tesisat teknolojisi, büro yönetimi, seramik, güzellik hizmetleri ve saç bakım, el sanatları, harita tapu kadastro ve sondaj, moda tasarımı, gıda teknolojisi, grafik fotoğraf ve matbaa, çocuk gelişimi, muhasebe finansman ve pazarlama yiyecek içecek, konaklama ve ön büro, tarım teknolojileri alanlarında proje sunumları, ürün ve şovlar sergileyecek.

Yerel yönetimlerin, kurum ve kuruluşlarında desteğini alan fuarda, sanayiciler, üreticiler de yer alarak üretimin önemi, ülkenin ihtiyaç duyduğu iş alanları hakkında doğrudan bilgi aktarabilecek.

Bununla birlikte yaz staj uygulaması veya çalışmak isteyen gençler de doğrudan oteller ve iş yerleriyle buluşma imkanı bulacak.

Fuarda, Abdullah Öztoprak ile güzellik hizmetleri, moda tasarım alan öğretmen ve öğrencilerin hazırlayacakları moda ve saç şov halkın beğenisine sunulacak.

Şovda üniversiteler ve meslek liseleri kendi yaratıcılıklarını sergileyecek.

Fuarda “başarı öyküleri” de yer alacak. Ülkenin yetiştirdiği başarılı iş insanları burada gençlerle buluşarak deneyimlerini aktaracak. Bununla birlikte unutulmaya yüz tutmuş meslekler de genç kuşaklara aktarılacak.

Yerel sanatçılar da fuarda hem gençlere hem de ailelere yönelik etkinlikler yapacak.

Projelere katılım sağlanarak gençlerin ilgisi ve yeteneklerine bağlı olarak yönlendirme sağlanabilecek olan fuara ailelerin de katılımı, doğru bilgi ve yönlendirme için büyük önem taşıyor.

Fuar programı şöyle:

7 Mayıs 2024: 10.00 Öğrenci/veli/halk ziyaretleri başlaması. 16.00 açılış. 19.00 kapanış.

8 Mayıs 2024: 10.00 Öğrenci ziyaretleri. 19.00 Kapanış/19.30 Abdullah Öztoprak ve üniversite/okullar şovu.

9 Mayıs 2024: 10.00 Öğrenci/veli/halk ziyaretleri. 19.00 kapanış.”