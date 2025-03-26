luslararası Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Sempozyumu’nun ikincisi 7-9 Nisan tarihleri arasında Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de yapılıyor.

Alashia Terracotta Sanat Topluluğu Başkanı Ayhatun Ateşin tarafından yapılan açıklamaya göre, ilki Ankara’da düzenlenen sempozyuma Türkiye ve KKTC'den pek çok akademisyen, uzman ve sektör temsilcisi katılacak. Kültürel mirasın korunması ve araştırılması konularında uluslararası bir platform oluşturmanın hedeflendiği sempozyumda 32 bilimsel bildiri sunulacak. Sempozyumda Kıbrıs ve Türkiye’deki kültürel mirasın önemi, karşı karşıya olduğu tehditler, koruma yöntemleri, restorasyon teknikleri ve sürdürülebilir kültürel miras yönetimi ele alınacak.

Sempozyumda ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) sponsorluğunda Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi doküman katkılarıyla Fevzi Kasap ve Gökalp Yamen'in çektiği “Özgürlüğün Kıyısında” adlı belgeselin ilk gösterimi, “Belgeler Kıbrıs (1925–1984)” isimli arşiv temelli belge sergisi deneysel baskı resim atölyesi ve geleneksel tekniklerle gerçekleştirilecek yerinde heykel pişirimi uygulaması da yapılacak.

Sempozyum, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği (KÜMAD) öncülüğünde, KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, KKTC Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ve Alashia Terracotta Sanat Topluluğu iş birliğiyle, Acapulco Resort Convention Spa Hotel ana sponsorluğunda düzenleniyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, KKTC Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, T.C. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi, Girne Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Gönyeli Belediyesi, Lefkoşa Akdeniz Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi ve BRTK Kurumu sempozyuma resmi paydaş olarak katkı sunacak.