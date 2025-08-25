Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY'nin Irak’ın parçası olduğunu ifade etti.

Barzani, Erbil’de katıldığı bir program sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erbil ile Bağdat arasında IKBY bütçe ve memur maaşları konusunda yoğun müzakerelerin sürdüğünü söyleyen Barzani, çözüm noktasına yaklaşıldığını belirtti.

Barzani, Bağdat’ı ziyaret edip etmeyeceğine dair sorulan bir soruya ise "Ne zaman gideceğimi bilmiyorum fakat Bağdat başkentimiz. IKBY de Irak’ın parçasıdır. Ne zaman gerekirse gideriz." cevabını verdi.

Süleymaniye’de yaşanan son olaylara ilişkin de Barzani, “Bize göre önemli olan her şeyin yasalara göre olmasıdır. İnşallah çözülecektir. Çözülemeyecek bir şey yoktur. Önemli olan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Olan olmuştur, önemli olan sürecin yasalara göre ilerlemesidir.” dedi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde Bafel Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı güvenlik güçleri ile kuzeni ve Halk Cephesi lideri Lahor Şeyh Cengi'ye bağlı silahlı grup arasında dün çıkan çatışmada 23 kişinin öldüğü ileri sürülmüştü.

- Terörsüz Türkiye

Neçirvan Barzani, terörsüz Türkiye süreci hakkında ise “Kolay bir proje değil. Ciddi adımlar atılmıştır. Bir günde çözülecek bir mesele değildir. Şu an adımlar yavaş atılıyor olabilir fakat çözüm için çok ciddi çabalar var.” değerlendirmesinde bulundu.

Barzani, IKBY petrolünün ihracatı konusunda da şunları söyledi:

“Petrolün ihracatıyla ilgili olarak yoğun görüşmeler devam ediyor. ABD Büyükelçisi ile de 2 gün önce bu konuyu konuştum. Firmalarla da görüştük. En kısa sürede bir neticeye ulaşmak için çaba gösteriyoruz. En kısa sürede petrolün IKBY petrol boru hattıyla dışarı sevk edildiğini görmek istiyoruz.”