Bakanlar Kurulu, iki kişiyi yasaklı göçmen ilan etti, yedi kişinin ise KKTC’ye girişini yasakladı.

Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

10.5.1999-Abuja doğumlu Nijerya uyruklu Henry Chukwuebuka Onodigbo’nun, "Yahoo Boys" isimli dolandırıcılık çetesinin üyesi olduğu ve internet üzerinden çeşitli dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğünün öğrenilmesi nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1 )'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verildi.

29.7.1962-Hull doğumlu İngiltere uyruklu John Ellis Amor da, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, yasaklı göçmen ilan edildi.

-Yedi kişinin KKTC’ye girişlerine yasak

Bakanlar Kurulu ayrıca, 23.9.1997-Malatya doğumlu Muhammed İkbal Toğrulca, 25.9.1993-Malatya doğumlu Cem Ozan Baran ile 7.1.2002-Malatya doğumlu İbrahim Baştürk’ün öğrenci kayıtlarının olduğu, ancak KKTC’de esas bulunma sebeplerinin kara para aklama faaliyetlerini yürüterek, çeşitli suçları organize etmek amaçlı olduğunun öğrenilmesi nedeniyle, kamu yararı ve güvenliği açısından Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 7'nci maddesi uyarınca KKTC’ye girişlerinin yasaklanmasına karar verdi.

20.7.1977 - Skansfagerh doğumlu İsveç uyruklu Mattias Joakim Boser’in de, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 7'nci maddesi uyarınca, KKTC’ye girişi yasaklandı.

Bakanlar Kurulu, 7.7.1981-Hebei doğumlu Tiange Wang’ın ise, Çin Halk Cumhuriyeti’nde lnterpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranması nedeniyle Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasasının 7'nci maddesi uyarınca KKTC’ye girişinin yasaklanmasına karar verdi.

23.2.1986 - Sichuan doğumlu Guokang Yang’ın ise yasadışı olarak internet üzerinden bahis ve kumar oynattığı, yasadışı bahis ve kumar faaliyetlerine finansal destek verdiği, ayrıca ülkede yasal düzenlemesi bulunmayan Forex faaliyetleri üzerinden kazanç elde ettiğinin öğrenilmesi nedeniyle, kamu yararı ve güvenliği açısından Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 7'nci maddesi uyarınca, KKTC’ye girişi yasaklandı.

Bakanlar Kurulu, 3.6.1990 doğumlu İsmail Abdo'nun ise, İsveç Merkezli uyuşturucu çetesinin lideri olmaktan İnterpol tarafından aranması nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 7'nci maddesi uyarınca, KKTC'ye girişinin yasaklanmasına karar verdi.