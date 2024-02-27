Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda ilk olarak iki araştırma komitesinin başkan ve başkan vekillerine ilişkin kararlar bilgiye getirildi.

İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi Başkanlığına UBP Milletvekili Alişan Şan, başkan vekili CTP Milletvekili Devrim Barçın'ın seçilmesi bilgiye sunuldu.

Daha sonra Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırması Komitesi Başkanlığına UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, başkan vekilliğine ise CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli'nin getirilmesi bilgiye getirildi.