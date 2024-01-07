Yeşilköy’de iki adet zeytin ağacını kökünden, Avtepe köyünde de üç adet harnup ile iki adet zeytin ağaçlarının da dallarını kesip alan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, A.Ç.'nin (E-63), yetkili makamdan izinsiz motorlu testere ile dün Yeşilköy’de depolar bölgesindeki ormanlık alan içerisinde ekili olan iki adet zeytin ağacını kökünden kestiği ayrıca Avtepe köyündeki Medoş Lalesi ve Drohono mevkilerinde ekili olan üç adet harnup ile iki adet zeytin ağaçlarının da dallarını kestikten sonra van aracına yükleyip almak suretiyle çaldığının tespit edildiğini kaydetti.

Açıklamada, bahse konu şahısın tutuklandığı, soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.