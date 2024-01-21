Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanları içerisinde, dün gece eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 10 kişi tutuklandı.

-51 kişiye yasal işlem

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 51 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

-38 araç trafikten men edildi

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 863 araç sürücüsü kontrol edildi ve 206’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 215’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 26’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 7’si trafik ışıklarına uymamak olmak üzere toplam 648 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 38 araç ise trafikten men edildi.

-Gazimağusa 4 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edilirken, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

-14 kişiye yasal işlem

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 14 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

-20 araç trafikten men edildi

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2,890 araç sürücüsü kontrol edildi ve 148’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 46’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 46’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak olmak üzere toplam 455 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 20 araç ise trafikten men edildi.

-Girne’de 2 kişi tutuklandı

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları ve kahvehaneler kontrol edilirken, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

-28 kişiye yasal işlem

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 28 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

-24 araç trafikten men edildi

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 3,513 araç sürücüsü kontrol edildi ve 168’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 5’i trafik ışıklarına uymamak olmak üzere toplam 384 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 24 araç ise trafikten men edildi.

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; alkollü içki satışı yapılan yerler, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 390 araç sürücüsü kontrol edildi ve 17’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 4’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak olmak üzere toplam 63 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 7 araç ise trafikten men edildi.

-İskele

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve eğlence mekanları kontrol edildi, ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 650 araç sürücüsü kontrol edildi ve 134’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 31’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 212 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 16 araç ise trafikten men edildi.