Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Ali Kozok, Ahmet Enes Güngördü

Soyerspor: Sezer (2), Efe (2), Emre, Arda (14), İlan (12), Altay (15), Aysel (4), Nader, Hasan (2), Bilal (18), Klavash (4), Atila (13)

Adaspor: Halil (21), Enes (3), İbrahim (4), Baran, İsmet, Emirhan, Utku (18), Ersoy, Ulaş (10), Önder, Prasa (2)

İlk periyot: 17-20

İlk yarı: 45-29

Üçüncü periyot: 70-46

Erkekler U 20 Ligi Play-Off ilk maçında Soyerspor, Adaspor’u 86-57 yenerek 1-0 öne geçti.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan serinin ilk karşılaşmasının ilk bölümünü Adaspor iyi oynayarak 20-17 önde geçti.

İkinci periyotta üstünlüğü ele alan Soyerspor farkı açtı ve devreyi 45-29 önde bitirdi.

İkinci yarıda da Adaspor’un yaklaşmasına izin vermeyen Soyerspor farkı açtı ve maçı 86-58 kazanarak seriyi 1-0 yaptı.

Maçta Soyer’den 5 oyuncu çift hanelerde sayılar üretti.