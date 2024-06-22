Hepimizin sorumluluğu olan çevre temizliği konusunda gelecek nesillere daha yaşanabilir "Temiz Kıbrıs" bırakmak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz diyen Kıbrıs Genç TV haber merkezinin bu kapsamda gerçekleştirdiği boğaz piknik alanı röportajları sonrasında boğazdaki kirliliğe müdahele gecikmedi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği ile Taşyapı İnşaat büyük bir duyarlılık göstererek Boğaz Piknik alanında çevre temizliği yapmıştı...

19 Haziran Çarşamba günü T&T Havalimanı İşletmeciliği ile Taşyapı İnşaat tarafından temizliği yapılan Boğaz Piknik alanına Kıbrıs Genç TV haber ekibi olarak bugün tekrardan giderek oranın temiz halde pırıl pırıl durduğunu görüntüledik.

Bizler Kıbrıs Genç TV ailesi olarak Günler sonra halen temiz halde görüntülediğimiz Boğaz Piknik alanına gidenlerinde duyarlılık göstermesini ve piknik alanının hep temiz kalmasını diliyoruz ve bekliyoruz.