İlköğretim Dairesi, 21–25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Muratağa, Sandallar ve Atlılar şehitlerini anma programı düzenledi.

Anma etkinliğine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Muratağa, Sandallar ve Atlılar Şehitlikleri ziyaret edildi, ardından 1974 öncesinde ilkokul olarak hizmet veren Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitleri Müzesi’nde tören gerçekleştirildi.

Müzedeki anma töreninin 1974 sonrası, öğretmen ve ilköğretim okul idarecilerinin katılımıyla düzenlenen ilk tören olduğu belirtildi. Törende, saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı'nın ardından Mormenekşe İlkokulu öğrencileri Mira Yalan ve Almila Mullacuma şehitler anısına “Şehitlerimize Ağıt” adlı şiiri okudu, daha sonra slayt gösterisi yapıldı.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, Muratağa, Atlılar ve Sandallar’da şehit düşenler için, ilk kez Bakanlık yöneticileri, ilköğretim öğretmenleri ve okul müdürlerinin katılımıyla anma programı gerçekleştirilmesinin çok kıymetli ve gurur verici olduğunu belirtti.

Şehitlerin emanet edilen topraklar için en ağır bedeli ödediklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Bizlere düşen görev; bu toprakların hangi bedellerle vatan yapıldığını unutmadan, yaşatmak ve sahip çıkmaktır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın en temel görevinin gelecek nesilleri yetiştirirken kimliği, kişiliği, tarih bilincini ve bu toprakları vatan yapma mücadelesini çocuklara aktarmak olduğunu kaydetti.

Bir daha benzer acıların yaşanmaması temennisinde bulunan Çavuşoğlu, hedeflerinin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatanına ve milletine sahip çıkan, birlik ve beraberlik içinde nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

-Başarı

İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı ise verilen mücadeleler sonucunda Kıbrıs Türkünün bağımsız bir devlete ve onurlu bir yaşama kavuştuğunu, kendilerine düşen en büyük görevin ise şehitlerin emanetine sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Başarı, amaçlarının gelecekte benzer acıların bir daha yaşanmaması için tarihine, kültürüne ve insanına sahip çıkan, güçlü bir bilince sahip nesiller yetiştirilmesine öncülük etmek olduğunu ifade etti.

-Aşır

Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır da yaşanan acıların ve verilen mücadelenin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaparak, anılarını paylaştı.