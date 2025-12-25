Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı’yı ziyaret ederek ajansın 52’nci kuruluş yıldönümünü kutladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ile İletişim Uzmanı Ertan Berksu’nun da eşlik ettiği ziyarette, Murat Küçüközdemir, TAK’ın Kıbrıs Türk basını için önemine vurgu yaptı.

Ziyaret sırasında TAK ve Kuzey Kıbrıs Turkcell arasındaki işbirliği de ele alındı. Gürdallı ve Küçüközdemir, iki kurumun işbirliğini daha da geliştirmek konusunda görüş birliğine vardı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in çalışmalarına da değinen Küçüközdemir, 5G’yi 2026’da hayat geçireceklerini aktardı.

5G teknolojisi için hazırlıkların sürdüğünü kaydeden Murat Küçüközdemir, Türkiye’nin yanısıra KKTC’de de 5G hizmetinin 2026’da kademeli olarak hayata geçmesi öngörüldüğünü ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, 5G sürecine ilişkin değerlendirmesinde, “4.5G lisans sözleşmemiz ve 2026 vizyonumuz doğrultusunda, bugün sunduğumuz kaliteli hizmeti daha da ileriye taşıyacak 5G’yi stratejik bir yatırım olarak ele alıyoruz” dedi.