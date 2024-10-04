Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) Asbaşkanı Emete İmge, hasta haklarının korunması için yasal ve idari mevzuata ivedilikle ihtiyaç olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan İmge, üçüncü yasama yılının ülkeye hayırlı ve verimli olmasını dileyerek, hükümete sağlık alanındaki sorunları dile getiren mektup yayımladı.

İmge, milletvekillerine hasta haklarına ilişkin atılması gereken adımları atma çağrısında bulundu.

Ülkede insan hakları ihlalleri yaşandığını, sağlık hakkı ihlallerinin bu sorunun bir parçası olduğunu söyleyen İmge, hasta haklarını koruyan bir yasa bulunmadığını belirtti.

KKTC Barolar Birliği ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği işbirliğiyle düzenlenen KKTC VII. Sağlık Hukuku Sempozyumu’na değinen İmge, konuşmacıların yürürlükteki mevzuatın sağlık hukuku açısından yetersiz olduğunu vurguladığını anımsattı.

Adli uygulamalar yanında, yürürlükteki idari uygulamalarda da, hasta hakkı şikayet başvurularına yanıt verilemediğini kaydeden İmge, “Hasta hakları ihlalleri ile karşılaştığımız zaman, hastanelerde hastaların başvuru yapabileceği şikayet mekanizmaları hala daha oluşturulmamıştır. İdare ise hasta başvuru mekanizmaları oluşturma konusunda ‘yerim yok, elemanım yok, kaynağım yok’ demektedir” ifadelerini kullandı.

İmge şunları kaydetti:

“Mevcut sorunlar kartopu gibi büyüdü. Nüfusumuz kalabalıklaşmış, yoksulluk derinleşmiş, kamu sağlık hizmetlerine talep artmış, sosyal devlet güvenceli, planlamadan yoksun ve fakir sağlık sistemimiz, dünyadaki gelişmelere paralel neoliberal politikalara direnmeye çalışmaktadır. Bu durum ise, hem hasta hakları ihlallerinin sayısının artmasına, hem de ihlallerin yaşandığı alanın genişlemesine neden olmuştur.

Evrensel Hasta Hakları Derneği son 22 yılda, gerek yasa yapıcılara yönelik, gerekse politika düzeyinde sayısız savunuculuk ve lobicilik çalışması yapmıştır. Siz yasa yapıcılar ve ülkemizi yönetenler bu alandaki taleplerimize sayısız vaatlerde bulunup, her defasında sözünü tutamadınız. Hasta hakları yasa taslağı iki kez Bakanlar Kurulu kararıyla Meclis Komitesi gelebilmiş, ancak nedense her ikisinde de kadük olmuştur”

-“Meclis sağlıktaki sorunları ortadan kaldıracak köklü çalışmalara el atamadan açılıp kapanıyor”

Meclis’in sağlıktaki sorunları ortadan kaldıracak köklü çalışmalara el atamadan açılıp kapandığını belirten İmge, ihtiyaç olan Hasta Hakları, Ruh Sağlığı, Yaşlı Bakımevleri, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası, Genel Sağlık Sigortası Yasası ve diğer en temel yasa çalışmaları bir türlü tamamlanamadığını kaydetti.

İmge, “..hukukun üstünlüğünün sağlanamadığı bir KKTC ilelebet nasıl yaşayabilir? Hasta haklarının korunamadığı bir ülkede sağlık turizmi yapılabilir mi? Sağlık hakkı vatandaş olsun veya olmasın hepimizin hakkı iken, hasta haklarının korunmasını talep etmek de sadece bir sivil toplum örgütünün talebi değil, bu ülkede yaşayan ve sağlık hizmeti alan herkesin talebidir.” dedi.

Milletvekillerine çağrıda bulunan İmge, “Üçüncü yasama yılının ülkemiz için hayırlı ve verimli olmasını dilerken, sizleri, halkın size verdiği görev ve yetkinin gereklerini yerine getirmeye davet ederiz” ifadelerini kullandı.