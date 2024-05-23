Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci ve Genel Sekreteri Ahmed Erkmen, Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi’nin (ECCE) genel kuruluna katıldı.

İMO’dan verilen bilgiye göre, Riga'da dün başlayan ve yarın tamamlanacak genel kurul toplantısı, Letonya İnşaat Mühendisleri Birliği (LACE) ev sahipliğinde düzenlendi.

Genel Kurulun açılışında ECCE Dönem Başkanı Andreas Brandner ve LACE Başkanı Raimonds Eizenšmits konuşma yaptı. Brandner ve Eizenšmits, inşaat mühendisliği alanında sürdürülebilirlik ve yapay zeka kullanımının öneminin artmakta olduğunu anlattı.

Toplantıda Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi’nin "Avrupa’da İnşaat Mühendisliği" kitabının yenileme çalışmaları hakkında bilgi de verildi.

Toplantı, yarın "Letonya İnşaat Mühendisleri Birliği’nin 100 Yılı, Letonya ve Avrupa İnşaat Endüstrisi’nin Gelişmesindeki Rolü" konulu konferansla tamamlanacak.