Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) dün yapılan 46. Olağan Genel Kurulu'nda Başkanlığa Abdullah Ekinci seçildi.

KTMMOB’den yapılan yazılı açıklamaya göre Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan genel kurul toplantısında seçilen yeni yönetim kurulu şöyle:

“Genel Sekreter Ahmed Erkmen; Sayman Hüsnü Coşan; Yönetim Kurulu Faal Üyeleri

Gözde Oğuz ve Nüzhet İlktuğ; Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Pekrioğlu Balkıs, Hüdaverdi Tozan ve Arif Soykök; Denetleme Kurlulu Üyeleri Aygün Önel ve Bertuğ Akıntuğ”.