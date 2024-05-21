Yazar İmren Aytaçoğlu’nu ilk çocuk kitabı, “Eylül’ün Zeytin Ağacı” yayımlandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayın Evi tarafından basılan kitabın tanıtımı, 24 Mayıs Cuma Lefkoşa’da Rüstem Kitap Evinde yapılacak. Etkinlik 18:00’da başlayacak.

- Kitap Hakkında

Kitap, zeytin ağacının altında büyüyen küçük Eylül’ün, doğa ile kurduğu özel bağ ve ailesine olan sevgisini ve kardeşi Çağla ile olan ilişkisini mercek altına alıyor. Hikâye, sevgi, dayanışma ve doğanın mucizeleri üzerine düşündürücü ve öğretici bir anlatı sunuyor. Kitap, çocukların doğa ile kurduğu bağı güçlendirirken, aile içindeki sevgi ve dayanışmanın da önemine dikkat çekiyor.

Yazar İmren Aytaçoğlu “Eylül’ün Zeytin Ağacı”yla ilgili “Güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyanın bize sunduğu güzellikleri, değerleri, kültürleri, bilim ile birlikte, geleceğe yön verecek genç nesillere bir macerayla unutturmamayı amaçladım.” dedi.

-Yazar Hakkında

1967 yılında Lefkoşa’da doğan İmren Aytaçoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde kimya mühendisliği okudu ve yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. “Eylül’ün Zeytin Ağacı” Aytaçoğlu’nun ilk çocuk kitabı.