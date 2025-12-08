2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekilleri tasarının geneli üzerine konuşma yapıyor.

-İncirli

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla İncirli, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sunuş konuşmasını gerçeklerden uzak bir değerlendirme olarak niteleyerek, “Konuşmanızı ileri derecede yapay ve gerçekten kopuk olarak görüyoruz” dedi.

Kayıt dışılığın giderek artan bir sorun olduğunu dile getiren İncirli, “Kayıt dışılık sizin döneminizde giderek büyüyen bir canavar halindedir” dedi. Halkın yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle güven bunalımı içerisinde olduğunu söyleyen İncirli, “Sayın Bakan hangi güvenden söz ediyorsunuz” diye sordu. İncirli, söylenenlerle, yapılanların birbirini tutmadığını kaydetti.

Kamuda verimlilik söylemini de eleştiren, işe gitmeden maaş alan kişiler olduğu yönündeki iddiaya dikkat çeken İncirli, “Bu eğer hakikatse, gereğinin yapılması lazım” dedi.

Bütçede yer alan 9 Milyar TL civarındaki yatırım kaleminin çok düşük olduğunu ifade eden Sıla Usar İncirli, gençlerin, "kötü, adaletsiz yönetim ve liyakatsizlikten dolayı memleketten gittiğini" kaydetti.

E-devletin dijitalleşmenin en önemli parçası olduğunu ifade eden İncirli, e-devletle ilgili bütçede bir şey görmediğini kaydetti, “Sizin bu konudaki duruşunuzu anlamakta zorlanıyoruz” dedi.

“Yerel yönetimlerin güçlendirilmesini yerel yönetimlerin parasını çalarak yapamazsınız” diye konuşan İncirli, önce belediyelere trafik borçlarının ödenmesini istedi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay’ın çok önemli bir konuşma yaptığını dile getiren İncirli, “Sayın Canaltay çok önemli konuları dillendirirken, siz yüksek sesle konuştunuz. Çok büyük saygısızlık. Sizin kendinize saygınız yok, halka hiç yok” dedi.

-“Ekonomiyi her alanda daraltan bir bütçe”

“Sayın Bakanın baktığı bütçe bizim baktığımız bütçe değil” diyen İncirli, bütçenin ekonomiyi her alanda daraltan bir bütçe olduğunu söyledi. Bir ülkede ne kadar yolsuzluk ve rüşvet varsa o ülkenin devletinin o kadar fakir olduğunu ifade eden İncirli, erken seçimin bir an önce yapılmamasının bu ülkeye yapılan en büyük kötülük olduğunu kaydetti.

“2025 yılını borçlanarak, geçirdiniz. Sürekli borçlandınız” diyen İncirli, faizlerin halka yüklendiğini söyledi. “2026 yılında dört kişilik bir evden 120 bin TL sadece bu faizler için gidecek” diyen İncirli, “Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz?” diye sordu.

-“Borçlu bir ülkede adil paylaşım olmaz”

“Borçlu bir ülkede adil paylaşım olmaz” diyen İncirli, 10 Milyar TL’lik faiz gideriyle neler yapılabildiğini herkesin düşünmesini istedi. İncirli, bu faizle okul, hastane, yol yapılabileceğini, ilaç alınabileceğini dile getirdi.

“Denk bütçe diye yola çıktınız, vardığımız yere bakın. 26 Milyar TL’lik tarihi rekor bir açık ve 10 Milyar TL’lik borç faizi ödemesi” diyen İncirli, CTP iktidarında borçların hızlıca kapatılacağını söyledi.

Kendi dönemlerinde üretimi destekleyen ekonomik model getireceklerini ifade eden İncirli, “Bu ekonominin canlanmaya ihtiyacı var, ölmeye değil” dedi. Kayıt dışılık, vergi adaleti ile uğraşacaklarını ve liyakatle ülkeyi yöneteceklerini ifade eden İncirli, “Bu memleket sadece gerileme içindedir” dedi.

TC yardımları ve kredilerinin azaldığını ifade eden İncirli, Türkiye’yi bu konuda haklı bulduğunu söyledi.

İncirli, yolsuzluk ve rüşvet iddialarına değinerek, artarak devam eden borçların maliyeyi çok büyük sıkıntıya sokacağını kaydetti.

-“Erken seçim kaçınılmaz”

Ülkenin ciddi anlamda potansiyeli olduğunu ifade eden İncirli, “Ülkede olmayan şey adaletle yönetimdir, liyakattir, ilerlemedir” diyerek, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu yineledi.

-Arıklı

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, 2026 yılı bütçesinin bekledikleri gibi geniş bir bütçe olmadığını ifade ederek, “Gönlümüzden geçen icraatları yapabilmemiz çok da mümkün olmayacak” dedi. Arıklı, bu nedenle sürekli Ankara’ya giderek, 2026 bütçesinde yapılacak yardımları konuştuklarını belirtti.

Mali protokolün konuşulması gerektiğini kaydeden Arıklı, “Bizden sonrası tufan mantığıyla hareket eden bir hükümet yok karşınızda” dedi.

KKTC ekonomisinin iki tane önemli kaynağı olan turizm ve eğitimde sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Arıklı, yükseköğrenimde öğrenci gelişinde sıkıntı olduğunu ve tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

“Hükümetin veya hükümetlerin başvuracakları yegane makam anavatan Türkiye’dir” diye konuşan Arıklı, Ankara’nın desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

-Ataoğlu

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, gelecek yılın daha verimli geçmesiyle ilgili alınması gereken tedbirleri Maliye Bakanlığı’nın anlattığını belirterek, önerileri ve görüşleri ortaya koyarak, birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini kaydetti.

Memleketin ve çocukların geleceği için yapılması gerekenlerin el birliğiyle yapılması gerektiğini ifade eden Ataoğlu, anavatan Türkiye’ye yanlarında olduğu için teşekkürlerini sundu.

Eleştiriler içerisinde dikkate alınması gereken olgular olduğunu ifade eden Ataoğlu, bütçe görüşmelerinin verimli, olumlu geçmesini diledi.