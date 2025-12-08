Meteoroloji Dairesi, 06–12 Aralık 2025 tarihleri arasındaki hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, bölgenin genellikle alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemlerinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle 8 Aralık Pazartesi günü hava parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 16 – 19 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.