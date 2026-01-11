Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyet Yeşilyurt ve Doğancı’yı ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Üreticinin sorunlarını dinleyen İncirli, “İnsanların ürettiklerinin değer kazanacağı, ekonomik şartların düzeleceği, ülkenin bütün potansiyelinin ortaya çıkacağı bir düzen için CTP iktidara hazır. 2026 yılında değişim yaşanacak ve herkesin yüzü gülecek” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, İncirli, Doğancı Spor Kulübünde bölge halkına seslendi, üreticinin taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini aktardı.

İncirli, dünyanın en kaliteli mandora ürününüe sahip olunmasına rağmen üreticinin ürününü satamadığına söyleyerek, “Ürünü taleple buluşturmak kadar basit bir işi bile ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bu memleket böyle yönetilmez” dedi.

Hasada yalnızca bir hafta kalmasına rağmen Cypruvex’in fiyat açıklamada zorlandığını söyleyen İncirli, geç kalındığını ve İhracat Teşvik Primlerinin de açıklanamadığını belirtti.

Cypruvex’in derhal pazar arayışına girmesi gerektiğini dile getiren İncirli, yaşananların yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir mesele olduğunu söyledi.

“Plansız, hazırlıksız ve umursuz olmanın, yaşanan kötü günlerden ders çıkarmamanın ve üreticiyi gözden çıkarmanın sonuçları çok büyük felaketler yaratıyor” diyen İncirli, emeğin en yüce değer olduğuna inandıklarını söyleyerek, "Biz emekçi halkın partisiyiz. Üretim bizim için esas meseledir. Çiftçi emeğinin karşılığını almalı; çünkü üretim, toplumsal bir faydadır” dedi.

-“Narenciye ve patates hak ettiği değeri alarak ihraç edilmeli”

Narenciyenin ve patatesin hak ettiği değeri alarak ihraç edilmesi gerektiğini kaydeden İncirli, iç pazarın da en az dış pazar kadar önemli olduğunu vurguladı. CTP iktidarında turizm ile tarımın birleştirileceğini belirten İncirli, yerli ürünlerin otellere satılacağı bir zincir sisteminin kurulacağını ifade etti. Hükumet üzerinde siyasi baskıyı artıracaklarını söyleyen Sıla Usar İncirli, “Bu film aslında çoktan bitti, hükümet memleketi idare edemiyor. Her bölgede hayvancı ve üretici zor durumda. Biz üreten, çalışan ellerin, üretip çalışmaya devam etmesini istiyoruz” dedi.

-“Ülkenin bütün potansiyelinin ortaya çıkacağı bir düzen için CTP iktidara hazır”

CTP Genel Başkanı İncirli, Cypruvex’in iyi yönetilmediğini ve benzer diğer kurumların da kötü yönetildiğini savunarak liyakat sahibi olmayan, işinde uzman olmayan kişilerin yönettiği kamu kurumlarında işini savsaklayan, memleketi zarara uğratanların hesap vereceği, yargılanacağı bir düzen kuracaklarını kaydetti.

İncirli, yolsuzlukların, usulsüzlüklerin ve hukuk dışı uygulamaların son bulacağını söyleyerek, “İnsanların ürettiklerinin değer kazanacağı, ekonomik şartların düzeleceği ülkenin bütün potansiyelinin ortaya çıkacağı bir düzen için CTP iktidara hazır. 2026 yılında değişim yaşanacak ve herkesin yüzü gülecek” dedi.

-“Üretime dayalı, adil paylaşımlı bir ekonomi kuracağız”

Yeşilyurt ziyareti kapsamında bölge halkıyla bir araya gelen Sıla Usar İncirli, narenciye ve bölgede yaşanan su sorunuyla ilgili üreticilerin sıkıntılarını da dinledi. Üretime dayalı bir ekonomi modelini hayata geçirmeyi hedeflediklerini vurgulayan İncirli, “adil paylaşım” ilkesinin altını çizdi.

Üretimden elde edilen gelirlerin toplumun tabanına yayılacağı adil bir paylaşım modelini kuracaklarını ifade eden İncirli, Cyprufex’in ve iç-dış pazarın da üretim sürecinde çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Bunun için uzmanlık, planlama ve girişim gerektiğinin altını çizen İncirli, CTP iktidarında kurgulayacakları modelin böyle bir temelde olacağını belirtti.

-“İlk işimiz nüfus sayımı olacak”

Planlama yapabilmenin temelinde sağlıklı veri ve nüfus bilgisi olduğunu dile getiren İncirli, bu nedenle nüfus sayımının "kaçınılmaz" olduğunu söyledi. Verilere dayalı karar alma kültürünü benimsediklerini, kapsamlı planlama çalışmalarına başladıklarını belirten İncirli, “İktidara geldiğimizde ilk işimiz nüfus sayımı olacak” dedi.

Ziyaretlerde, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Milletvekilleri; Salahi Şahiner ve Armağan Candan, Ürün Solyalı, Biray Hamzaoğulları, MYK üyesi Koral Aşam, Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros, Lefke İlçe Örgütü Başkanı Tuncay Sarıyer ve Güzelyurt İlçe Örgütü Başkanı Çağlar Gulamkadir eşlik etti.