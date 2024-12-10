İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün Güney Kıbrıs'a tarihi bir ziyarette bulundu.

Starmer, İngiliz üslerine değil, Larnaka Havaalanı'na indi; bu, ilk kez bir İngiliz başbakanının resmi ziyareti sırasında yaşandı.

İngiltere Başbakanı, sabah saat 8.40'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi ve burada Rum Yönetimi Lideri Nikos hristodoulidis tarafından askeri törenle karşılandı.

Kıbrıs ve Birleşik Krallık milli marşlarının çalınmasının ardından Başbakan Starmer, III. Makarios'un heykeline çelenk koydu.

Cumhurbaşkanı hristodoulidis, "Birleşik Krallık Başbakanının ikili görüşme için yaptığı son ziyaretten 53 yıl sonra bu, tarihi bir ziyarettir. Birlikte çalışma konusundaki güçlü irademizin açık bir göstergesidir. AB-İngiltere ilişkilerini, 2026'nın ilk yarısında AB Konseyi'nin Güney Kıbrıs Başkanlığı'nı da göz önünde bulundurarak ve elbette Kıbrıs konusunu da tartışacağız," dedi.

İngiliz Başbakan Starmer ise, "Ekim ayında Londra'da yaptığımız toplantının ardından bu tarihi toplantıyı gerçekleştirebildik. Ülkelerimiz arasındaki gerçekten güçlü ilişkilerin, işbirliğinin daha da güçlü seviyelere ulaşabileceğine dair niyetimin bir kanıtı olarak kabul edin. Ticaretten yatırıma, enerjiden sağlığa, AB'ye kadar birlikte karşılaştığımız uluslararası sorunlar, ülkelerimizin zaten yakın işbirliği içinde çalıştığı birçok konu var. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin yenilenmesini ve güçlendirilmesini sabırsızlıkla bekliyorum," ifadelerini kullandı.