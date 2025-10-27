Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i resmi törenle karşıladı.

Starmer'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Starmer'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Starmer'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.

İngiltere Başbakanı Starmer, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Erdoğan ve Starmer, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Erdoğan ve Starmer, merdivenlerde Türkiye ve Birleşik Krallık bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Starmer, heyetler arası çalışma yemeğinin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.