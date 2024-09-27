İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail ve Hizbullah'a şiddeti durdurma çağrısında bulunarak, "Uçurumun kenarından geri adım atarak, diplomatik çözüme alan açmak için derhal ateşkes sağlanmasını görmemiz gerekiyor." dedi.

Starmer, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, BM'nin Orta Doğu'da bölgesel bir savaşı önlemek dahil barış, ilerleme ve eşitlik için birlikte çalışması gerektiğini bildirdi.

Konuşmasında Orta Doğu'daki son gelişmelere değinen Starmer, İsrail ve Hizbullah'a şiddeti durdurma çağrısı yaptı.

İngiliz Başbakan, "Uçurumun kenarından geri adım atarak, diplomatik bir çözüme alan açmak için derhal ateşkes sağlanmasını görmemiz gerekiyor." dedi.

Bu amaçla, İngiltere'nin tüm ortaklarıyla birlikte çalıştığını vurgulayan Starmer, şunları söyledi:

"Daha fazla tırmanma kimseye hizmet etmez. Tüm taraflardaki masum insanların daha fazla acı çekmesinden ve kimsenin kontrol edemeyeceği ve hiçbirimizin öngöremeyeceği sonuçlara yol açacak daha geniş çaplı savaş ihtimalinden başka bir şey getirmez. Bu durum, yine acilen bir ateşkes görmemiz gereken Gazze'deki durumla yakından bağlantılı. Gazze'de yaşanan acıların devam etmesi hepimizi utandırıyor. Çözüm diplomaside, tüm rehinelerin serbest bırakılmasında ve ihtiyaç sahiplerine sınırsız yardım akışında yatıyor. Bu yıkıcı şiddet döngüsünü kırmanın ve uzun vadede vadedilen Filistin Devleti’ni güvenli ve emniyetli bir İsrail'le birlikte sunacak siyasi çözüme doğru yolculuğa başlamanın tek yolu budur."

- "Sudan'da barış için birlikte çalışmalıyız"

Starmer, konuşmasında, Sudan'daki iç savaşa da değinerek, "Sudan'da barış için birlikte çalışmalıyız ve bugün dünyanın en kötü insani krizine uygun bir yanıt vermeliyiz. Sudan'a yardım ulaştırmak ve barışı sağlamak için daha fazla eylem görmeliyiz." dedi.

Dünyanın Sudan'daki durumu görmezden gelemeyeceğinin altını çizen Starmer, her koşulda uluslararası hukukun savunulması gerektiğinin altını çizdi.

- "Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız"

İngiltere Başbakanı Starmer, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını kullandığını bildirdi.

Starmer, "Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız çünkü bunun alternatifi, uluslararası hukukun, sadece bir hukuk olduğu ve saldırganların istediklerini yapabilecekleri şeklindeki en kötü iddiaları doğrulamak olacaktır. Bunun olmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Starmer, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

İngiliz Başbakan, New York'ta yaptığı ikili görüşmeler kapsamında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Starmer ve Guterres, görüşmede Ukrayna, Gazze, Lübnan ve Sudan'daki durumu ele aldı.