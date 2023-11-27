İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, teknoloji, yenilenebilir enerji, altyapı ve yaşam bilimleri sektörleri dahil olmak üzere, uluslararası şirketlerin İngiltere'ye 29,5 milyar Sterlinlik yatırım taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Londra'da bugün düzenlenen Küresel Yatırım Zirvesi'ne ilişkin, Sunak'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Sunak, küresel şirketlerin üst yöneticilerinin (CEO) "İngiltere'ye yatırımlar için geri döndüğünü" belirtti.

Ülkeyi yatırım ve iş dünyası açısından dünyanın en iyi bölgesi haline getirdiklerini söyleyen Sunak, "Küresel firmaların taahhüt ettiği 29,5 milyar sterlinlik yatırım binlerce istihdam yaratacak ve İngiliz ekonomisi için büyük bir güven oluşturacak. Geçen hafta işletmelere yakın tarihteki en büyük vergi indirimini sağladık, inovasyon kültürümüz ve dünyanın en iyi beyinlerinden bazılarını yetiştiren üniversitelerimize kadar, ülkemiz fırsatlar ülkesi." ifadelerini kullandı.